Пепе проголосовал вместо Роналду за лучшего игрока года по версии ФИФА. Месси — вне топ-3

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не принял участия в опросе ФИФА, посвящённом лучшему игроку года.
Капитан сборной Португалии на чемпионате мира — 2022 в Катаре не фигурирует в списках голосовавших в номинациях ФИФА. Участие в опросе принял защитник Пепе, сообщает официальный сайт ФИФА.
Игрок «Порту» первое место отдал Килиану Мбаппе, второе – Луке Модричу, третье – Кариму Бензема.
Напомним, сегодня проходила церемония вручения наград ФИФА за 2022 год. Приз лучшего игрока получил аргентинский футболист «ПСЖ» Лионель Месси. Награды также получили и другие представители южноамериканской команды – Эмилиано Мартинес признан лучшим вратарём года, а Лионель Скалони – лучшим тренером.
Фанат чуть не сбил Роналду с ног — Криштиану эффектно увернулся!
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