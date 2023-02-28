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«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с 16-летним вундеркиндом из «Кардиффа»

«Манчестер Юнайтед» завершил трансфер 16-летнего форварда «Кардифф Сити» Габриэля Бьянкери.

Футболист опубликовал фото в своей социальной сети в футболке нового клуба. Бьянкери стал игроком молодёжного клуба «Манчестер Юнайтед», подписав четырёхлетний контракт. Форварду предрекают большое футбольное будущее.

Нападающий заигран за молодёжную сборную Уэльса, но также он имеет право выступать в составе сборных Англии и Италии. В текущем сезоне Бьянкери выступал за молодёжную команду «Кардифф Сити» U-18, на счету нападающего 12 забитых голов.

Напомним, 26 февраля «Манчестер Юнайтед» стал обладателем Кубка английской лиги, обыграв «Ньюкасл» со счётом 2:0. «МЮ» располагается на третьей строчке турнирной таблицы АПЛ, в активе команды 49 очков в 24 играх.

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