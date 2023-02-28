Месси признали лучшим игроком года, Хакими обвинили в изнасиловании. Главное к утру

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси признан лучшим игроком года, защитник сборной Марокко и «ПСЖ» Ашраф Хакими подозревается в изнасиловании, голландский вингер «Спартака» Квинси Промес забил один из трёх пенальти в игре Кубка России с «Локомотивом». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Лионель Месси в третий раз в карьере признан лучшим игроком года по версии ФИФА.
2. Игрока «ПСЖ» Хакими обвинили в изнасиловании.
3. Промес трижды бил пенальти в компенсированное время матча с «Локомотивом».
4. Криштиану Роналду не попал в символическую сборную ФИФА впервые с 2007 года.
5. Макдэвид впервые в карьере забил 50 голов в регулярном чемпионате НХЛ.
6. ФИФА присудила Пеле награду «Лучший навсегда».
7. В «Волге» подтвердили, что Дзюба мог подписать контракт, чтобы сыграть с «Зенитом».
8. Fan ID оформили 450 тыс. человек.
9. Рублёв вышел во второй круг турнира в Дубае, обыграв Краиновича.
10. Лионель Скалони признан лучшим тренером года по версии ФИФА.
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