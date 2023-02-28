Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Месси признали лучшим игроком года, Хакими обвинили в изнасиловании. Главное к утру

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси признан лучшим игроком года, защитник сборной Марокко и «ПСЖ» Ашраф Хакими подозревается в изнасиловании, голландский вингер «Спартака» Квинси Промес забил один из трёх пенальти в игре Кубка России с «Локомотивом». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Лионель Месси в третий раз в карьере признан лучшим игроком года по версии ФИФА.

2. Игрока «ПСЖ» Хакими обвинили в изнасиловании.

3. Промес трижды бил пенальти в компенсированное время матча с «Локомотивом».

4. Криштиану Роналду не попал в символическую сборную ФИФА впервые с 2007 года.

5. Макдэвид впервые в карьере забил 50 голов в регулярном чемпионате НХЛ.

6. ФИФА присудила Пеле награду «Лучший навсегда».

7. В «Волге» подтвердили, что Дзюба мог подписать контракт, чтобы сыграть с «Зенитом».

8. Fan ID оформили 450 тыс. человек.

9. Рублёв вышел во второй круг турнира в Дубае, обыграв Краиновича.

10. Лионель Скалони признан лучшим тренером года по версии ФИФА.