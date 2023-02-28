Карпин и Джикия проголосовали в номинации «Лучший вратарь года» The Best FIFA

Главный тренер сборной России Валерий Карпин и капитан команды Георгий Джикия отдали свои голоса в выборе лучшего вратаря года на премии The Best FIFA.
Валерий Георгиевич лучшим вратарём года назвал Тибо Куртуа, выигравшего с «Реалом» Лигу чемпионов, Ла Лигу, а также Суперкубки Испании и УЕФА. Второе место получил Эмилиано Мартинес, победивший на чемпионате мира с Аргентиной, третье — Алисон Бекер («Ливерпуль»), дошедший с клубом до финала Лиги чемпионов и до последнего боровшийся в чемпионате Англии с «Манчестер Сити».
Георгий Джикия поставил на первое место Бекера, второе отдал Яссину Боно, дошедшему со сборной Марокко до полуфинала чемпионата мира, а третье досталось Куртуа.
Победителем этой номинации стал вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес.
Аргентинский мальчик станцевал в стиле Эмилиано Мартинеса. Видеоролик:
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