Карпин и Джикия проголосовали в номинации «Лучший вратарь года» The Best FIFA

Главный тренер сборной России Валерий Карпин и капитан команды Георгий Джикия отдали свои голоса в выборе лучшего вратаря года на премии The Best FIFA.

Валерий Георгиевич лучшим вратарём года назвал Тибо Куртуа, выигравшего с «Реалом» Лигу чемпионов, Ла Лигу, а также Суперкубки Испании и УЕФА. Второе место получил Эмилиано Мартинес, победивший на чемпионате мира с Аргентиной, третье — Алисон Бекер («Ливерпуль»), дошедший с клубом до финала Лиги чемпионов и до последнего боровшийся в чемпионате Англии с «Манчестер Сити».

Георгий Джикия поставил на первое место Бекера, второе отдал Яссину Боно, дошедшему со сборной Марокко до полуфинала чемпионата мира, а третье досталось Куртуа.

Победителем этой номинации стал вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес.

Аргентинский мальчик станцевал в стиле Эмилиано Мартинеса. Видеоролик: