Алаба заявил, что считает Бензема лучшим форвардом. В номинации ФИФА он отдал голос Месси

Капитан сборной Австрии Давид Алаба, который проголосовал за форварда «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси в номинации «Лучший игрок минувшего года» по версии ФИФА, сообщил, что подобное решение он принял, так как учитывалось мнение всех игроков австрийской команды. Сам Алаба считает лучшим другого форварда – своего одноклубника по «Реалу» Карима Бензема.
«Сборная Австрии голосует как команда, я делал это не один. Каждый на собрании мог выразить своё мнение, именно так всё и решалось. Все знают, особенно Карим Бензема, как я восхищаюсь его игрой, я много раз говорил, что для меня он лучший нападающий в мире, в этом плане до сих пор ничего не изменилось. В этом нет сомнений», — написал Алаба в одной из своих соцсетей.
«Реал» Мадрид — «Эльче». Испанская Примера 2022/2023. 21-й тур. Родриго и Бензема («Реал» Мадрид) упускают отличный момент
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko
- 28 февраля 2023
-
13:20
-
13:13
-
13:13
-
13:08
-
13:00
-
12:52
-
12:47
-
12:42
-
12:39
-
12:37
-
12:32
-
12:32
-
12:30
-
12:26
-
12:23
-
12:20
-
12:17
-
12:15
-
12:10
-
11:59
-
11:49
-
11:44
-
11:41
-
11:30
-
11:29
-
11:23
-
11:20
-
11:11
-
11:09
-
11:00
-
11:00
-
10:57
-
10:54
-
10:46
-
10:44