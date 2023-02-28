Алаба заявил, что считает Бензема лучшим форвардом. В номинации ФИФА он отдал голос Месси

Капитан сборной Австрии Давид Алаба, который проголосовал за форварда «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси в номинации «Лучший игрок минувшего года» по версии ФИФА, сообщил, что подобное решение он принял, так как учитывалось мнение всех игроков австрийской команды. Сам Алаба считает лучшим другого форварда – своего одноклубника по «Реалу» Карима Бензема.

«Сборная Австрии голосует как команда, я делал это не один. Каждый на собрании мог выразить своё мнение, именно так всё и решалось. Все знают, особенно Карим Бензема, как я восхищаюсь его игрой, я много раз говорил, что для меня он лучший нападающий в мире, в этом плане до сих пор ничего не изменилось. В этом нет сомнений», — написал Алаба в одной из своих соцсетей.

«Реал» Мадрид — «Эльче». Испанская Примера 2022/2023. 21-й тур. Родриго и Бензема («Реал» Мадрид) упускают отличный момент

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