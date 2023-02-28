Пепе, заменивший Роналду в голосовании The Best, не включил Скалони в топ-3 тренеров
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Представитель сборной Португалии Пепе, который заменил капитана национальной команды в голосовании The Best, не включил победителя в номинации «Лучший тренер года» наставника сборной Аргентины Лионеля Скалони в первую тройку.
По версии португальца, лучшим тренером минувшего года является Карло Анчелотти, который возглавляет мадридский «Реал», на второе место Пепе поставил Валида Реграги (Марокко), который со своей командой остановил португальцев в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре, а на третье — наставника сборной Франции Дидье Дешама.
Напомним, форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не был включён в символическую команду года по версии ФИФА впервые с 2007 года.
Роналду потрогал Пепе за пятую точку
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