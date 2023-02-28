Экс-игрок «Реала» Эдегор выбрал Месси лучшим игроком года на The Best. Холанд — второй

Норвежский полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор в качестве капитана национальной команды принял участие в голосовании за лучшего футболиста года The Best FIFA 2022.
24-летний Эдегор выбрал лучшим футболистом года аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, который в итоге и выиграл награду. На второе место полузащитник поставил своего соотечественника Эрлинга Холанда, выступающего за «Манчестер Сити». Третье место от Эдегора получил форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
Напомним, с 2015 по 2021 год Эдегор находился в структуре мадридского «Реала», где пересекался с португальским нападающим Криштиану Роналду и французским форвардом Каримом Бензема. Однако обоих футболистов Эдегор не включил в тройку лучших.
Удивительная история дружбы Месси и Агуэро. Видеоролик:
- 28 февраля 2023
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