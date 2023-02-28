Салах не включил Месси и Мбаппе в тройку лучших в голосовании The Best, выбрав Винисиуса
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Капитан сборной Египта Мохамед Салах проголосовал в номинации «Лучший игрок года» на премии The Best FIFA. Лучшим футболистом Салах выбрал форварда мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, а победителя награды Лионеля Месси даже не включил в тройку.
На второе место Мохамед Салах поставил полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне, на третье — защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими.
Отметим, что в этой номинации победителем стал нападающий сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси. Второе место занял его одноклубник Килиан Мбаппе, третье — форвард мадридского «Реала» Карим Бензема. Мохамед Салах в этом голосовании занял 14-е место, набрав два очка.
Удивительная история дружбы Месси и Агуэро. Видеоролик:
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