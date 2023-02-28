Квинси Промес забил 99-й гол за «Спартак» на 90+9-й минуте матча с «Локомотивом»

Форвард «Спартака» Квинси Промес, который реализовал пенальти в концовке ответной встречи с «Локомотивом» (4:2) в Кубке России, забил 99-й мяч за красно-белых. Примечательно, что точный удар по воротам Ильи Лантратова экс-игрок сборной Нидерландов нанёс на 90+9-й минуте.
Напомним, что в компенсированное к матчу время в ворота железнодорожников было назначено два 11-метровых. Первый Промес не реализовал. Во время исполнения второго пенальти голкипер «Локомотива» Илья Лантратов вышел из ворот до удара, что помогло ему поймать мяч. Арбитр решил, что 11-метровый нужно перебить, с третьей попытки Квинси был точен.
Первый матч команд, проходивший на домашнем стадионе «Локомотива», завершился минимальной победой «Спартака» (1:0). Красно-белые прошли в полуфинал Пути РПЛ, железнодорожники продолжат борьбу за трофей в Пути регионов.
- 28 февраля 2023
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