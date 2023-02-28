Джан Пьеро Гасперини бросил сэндвич в фанатов «Милана», оскорблявших его
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не сдержал эмоций после матча 24-го тура Серии А с «Миланом» (0:2). По окончании игры он намеревался покинуть стадион «россонери» на своём автомобиле, но в дело вмешались болельщики хозяев, которые начали оскорблять специалиста. В итоге 65-летний итальянец бросил в сторону фанатов сэндвич, который держал в руках.
«Милан» набрал 47 очков и догнал в турнирной таблице принципиального соперника – «Интер». В активе «Аталанты» по-прежнему 41 очко, команда Гасперини расположилась на шестой строчке. В следующем туре «Милан» на выезде сыграет с «Фиорентиной», а «Аталанта» примет «Удинезе».
Возглавляет турнирную таблицу Серии А «Наполи», который имеет отрыв от «Интера» и «Милана» в 18 очков.
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