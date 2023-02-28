Фанат попросил Мбаппе перейти в Серию А. Килиан готов играть только за любимый «Милан»
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на просьбу фаната, попросившего футболиста перейти в чемпионат Италии. Француз заявил, что если и окажется в этом турнире, то будет выступать только за «Милан».
«Если я перееду в Серию А, то буду играть только за «Милан», — заявил Мбаппе на церемонии The Best FIFA 2022.
«Милан» — любимая команда Мбаппе в Италии. Ранее Килиан говорил, что в детстве у него была итальянская няня, с семьёй которой он проводил много времени. Они все болели за «Милан», поэтому и Мбаппе в детстве смотрел много матчей этой итальянской команды.
В нынешнем сезоне Мбаппе забил 29 голов в 29 матчах и отдал семь результативных передач.
Килиан Мбаппе готов играть в Серии А только за «Милан». Видеоролик:
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