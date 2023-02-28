Игрок «Спартака» Денисов: как же классно вкатиться в сезон победным дуплетом в дерби!

Футболист «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал победу красно-белых в ответном матче 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) с «Локомотивом». Игра проходила вчера, 27 февраля, и завершилась победой «Спартака» со счётом 4:2.
«И снова победа над «Локомотивом». Как же классно вкатиться в сезон победным дуплетом, да ещё и в дерби!
Тем более что вчера вечером было теплее, чем в Черкизово 22 февраля, а ещё поле на «Открытии» позволяло комфортно играть в пас. Правда, мой пас немного смазал концовку, но мы просто друг друга не поняли: Паша открылся за спину, а я отдавал в недодачу. Кстати, и сейчас думаю, что лучше было сыграть так же (просто согласованнее) — но нападающий на то и нападающий, что всегда стремится убежать к воротам.
Будем работать и шлифовать взаимодействия! Вперёд, красно-белые!» — написал Денисов в своём телеграм-канале.
- 28 февраля 2023
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