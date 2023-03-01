«Реал», «ПСЖ» и «Сити» проявляют интерес к Кварацхелии

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия интересен европейским топ-клубам.
«Манчестер Сити» и «Ньюкасл» – два клуба Премьер-лиги, которые пристально следят за Кварацхелией. Он также привлек внимание «ПСЖ» и мадридского «Реала». Эдди Хау, в частности, считает Кварацхелию подходящим игроком, потому что он быстр, техничен и гармонично вписывается в схему 4-3-3.
«Наполи» не хочет отпускать Осимхена и Кварацхелию, двух лидеров итальянской команды, за одно лето.
Сам Хвича пока не рассматривает возможность ухода из «Наполи». И идея о том, что он будет доступен за £ 50 млн, – это своего рода миф. Меня не удивит, если «Наполи» оценит его почти вдвое дороже.
Но это не тот случай, когда «Наполи» предлагает определённую цену. Они не хотят вступать в эти переговоры. Агент Кварацхелии изучает рынок в рамках обычной экспертизы. Нет сомнений, что у него будет масса вариантов летом. Но «Наполи» сейчас – идеальный клуб для Кварадоны», – написал журналист Бен Джейкобс в своей колонке для Caught Offside.
Хвича Кварацхелия — о любимом игроке, прозвище и выборе «Наполи»:
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