Гвардиола: мне понравились некоторые игроки «Бристоль Сити», раньше я их не знал

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомметировал итоги игры с «Бристоль Сити».

«Это было действительно тяжело. «Бристоль Сити» показал нам, насколько они могут быть хороши. На меня произвели впечатление некоторые игроки, я их не знал раньше. Второй тайм был намного лучше.

В Бристоле невероятные фанаты. Мы приезжали сюда пять лет назад на Кубок лиги, и это было потрясающе. Я прекрасно это помню», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, сегодня, 1 марта, завершился матч 1/8 финала Кубка Англии между «Бристолем» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Эштон Гейт» в Бристоле. Противостояние завершилось со счётом 0:3 в пользу гостей.

Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии: