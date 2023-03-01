Гвардиола: мне понравились некоторые игроки «Бристоль Сити», раньше я их не знал
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомметировал итоги игры с «Бристоль Сити».
«Это было действительно тяжело. «Бристоль Сити» показал нам, насколько они могут быть хороши. На меня произвели впечатление некоторые игроки, я их не знал раньше. Второй тайм был намного лучше.
В Бристоле невероятные фанаты. Мы приезжали сюда пять лет назад на Кубок лиги, и это было потрясающе. Я прекрасно это помню», — приводит слова Гвардиолы BBC.
Напомним, сегодня, 1 марта, завершился матч 1/8 финала Кубка Англии между «Бристолем» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Эштон Гейт» в Бристоле. Противостояние завершилось со счётом 0:3 в пользу гостей.
Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии:
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