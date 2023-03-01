«Барселона» связалась с «Сити» по аренде Хулиана Альвареса на следующий сезон

Руководство «Барселоны» связалось с «Манчестер Сити» по аренде нападающего сборной Аргентины Хулиана Альвареса, сообщает SPORT.
По информации источника, каталонцы планируют воспользоваться тем, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола не часто выпускает аргентинца в основу.
Сам футболист расстроен своим положением в клубе и уже сообщал руководству английской команды о том, что хотел бы отправиться в аренду.
Ранее сообщалось, что в услугах футболиста также заинтересован «Интер».
Действующий контракт Альвареса с «горожанами» рассчитан до лета 2027 года.
В текущем сезоне аргентинский форвард сыграл за «Манчестер Сити» 30 матчей, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач. Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет € 50 млн.
Впечатляющее достижение голкипера «Ман Сити» Эдерсона:
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