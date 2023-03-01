Пол Мерсон: если бы игра с «Тоттенхэмом» шла до сих пор, «Челси» всё равно не забил бы

Экс-форвард «Арсенала» Пол Мерсон поделился впечатлениями от выступлений «Челси».

«Это худший «Челси», что я видел за последние 20 лет. Болельщики в ярости. Я был на матче с «Тоттенхэмом» – настолько враждебно настроенных фанатов «Челси» я ещё не видел.

Ни разу не было ощущения, что «Тоттенхэму» забьют. Даже я мог бы играть за «Челси» в этом матче, настолько медленно эта команда работала с мячом. А мне 54! Я уже не могу так бегать, но могу отдавать передачи. Я мог бы играть за эту команду. Игра была медленной, передачи шли поперек поля, назад. Я тоже могу так играть в своём возрасте.

Матч с «Тоттенхэмом» для «Челси» – самый важный, и он был неубедительным. Если бы игра продолжалась до этой минуты, «Челси» все равно не забил бы. Не могу вспомнить ни одного момента, который меня бы взбудоражил.

Мне нравится Поттер, нужно дать ему шанс. Но один гол за шесть матчей, одна победа за 11 игр, две – за 16… Это никуда не годится. Это поразительно», – приводит слова Мерсона Sky Sports.

Игроки «Челси» выходят на разминку в подавленном состоянии: