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Агбонлахор: Энцо раздражённо реагирует на одноклубников. Меня беспокоит их взаимодействие

Агбонлахор: Энцо раздражённо реагирует на одноклубников. Меня беспокоит их взаимодействие
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Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэл Агбонлахор оценил выступление «Челси» в текущем сезоне английской Премьер-лиги.

«Меня беспокоит взаимодействие футболистов. Хавертц ничего не делает, он не может создавать как десятка и вести игру как девятка. Стерлинг бегает всю игру, но не получает мяч. Энцо, который раньше был невероятен, выглядит раздраженным на своих товарищей по команде. Между ними просто нет никакой связи», — цитирует игрока A Bola.

Напомним, Энцо Фернандес стал игроком лондонского клуба зимой, перейдя в него из «Бенфики».

«Челси» одержал только одну победу в 10 последних матчах во всех турнирах, когда 15 января одолел «Кристал Пэлас» в рамках Премьер-лиги (1:0).

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