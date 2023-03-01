Дивеев: не знаю, насколько переход России в Азию является нормальным вариантом

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос о своём отношении к возможному переходу России в Азиатскую конфедерацию футбола. Также игрок выразил желание провести карьеру без травм.

«Не знаю, насколько переход в Азию является нормальным вариантом. Мне хочется много играть. Я помню 2021 год, когда у меня было два чемпионата Европы, чемпионат России ― было круто, хоть и тяжело. Сейчас у меня большое желание играть без травм. Я понял, что это главное», — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, в сентябре 2022 года в матче 1-го тура Российский Премьер-Лиги с «Торпедо» (0:1) Дивеев получил перелом большеберцовой кости, из-за чего выбыл на несколько месяцев.