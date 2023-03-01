«Ночные клубы и еда». Лидер «Милана» Рафаэл Леау — о том, что ему нравится в городе

Португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау рассказал об адаптации в чемпионате Италии, возможном переходе в клуб АПЛ и о том, что ему больше всего нравится в жизни в Милане.

«В Серии A очень легко, как мне кажется (улыбается). Перед моим переходом в чемпионат Италии я играл во Франции, и первое время там было тяжело. Но когда ты становишься опытнее, ты становишься быстрее, ты можешь творить и менять мир к лучшему. Второй мой сезон был намного лучше, и я сильно вырос. Я должен показать всему миру, на что я способен на поле и за его пределами.

Переход в АПЛ? Мне не нравится похода там. Когда я был в Лондоне первый раз, я ходил по магазинам.

Что мне больше всего нравится в Милане? Парикмахерская Duomo, торговые центры, ночные клубы и еда», — приводит слова Леау A Bola.

23-летний Леау перешёл в «Милан» в 2019 году из французского «Лилля». В составе россонери португалец стал чемпионом Италии в 2022 году.

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