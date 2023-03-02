Нагорных — о переходе в Азию: наша задача быть готовыми ко всему

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о возможном переходе российского футбола в Азиатскую конфедерацию.
«Наша задача быть готовыми ко всему. Если будет принято решение о переходе в Азию, думаю, что форматы азиатских турниров тоже могут иметь дальнейшее развитие. Посмотрите, какое количество ведущих европейских игроков заключают контракты с азиатскими клубами. У нас сегодня функционирует рабочая группа, созданная Российским футбольным союзом и Союзом европейских футбольных ассоциаций. Я уверен, что нужно дать ей время именно поработать», — приводит слова Нагорных ТАСС.
Напомним, сборная России и российские клубы отстранены от участия в официальных международных матчах решением Международной (ФИФА) и Европейской (УЕФА) федераций футбола из-за ситуации на Украине.
- 2 марта 2023
-
15:30
-
15:28
-
15:21
-
15:14
-
15:00
-
15:00
-
14:58
-
14:49
-
14:34
-
14:26
-
14:21
-
14:18
-
14:08
-
14:08
-
14:06
-
13:56
-
13:41
-
13:36
-
13:29
-
13:23
-
13:23
-
13:10
-
13:00
-
12:55
-
12:51
-
12:45
-
12:40
-
12:38
-
12:32
-
12:24
-
12:22
-
12:15
-
12:01
-
11:54
-
11:52