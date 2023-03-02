Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ауар: кто-то узнаёт о том, где я буду играть в следующем сезоне, раньше меня. Великолепно

Ауар: кто-то узнаёт о том, где я буду играть в следующем сезоне, раньше меня. Великолепно
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник французского «Лиона» Уссем Ауар высказался о слухах о его переходе в немецкий «Айнтрахт» в летнее трансферное окно.

«Некоторые люди узнают о том, где я буду играть в следующем сезоне, раньше меня… Это великолепно!» — написал Ауар в своих социальных сетях, сопроводив публикацию репостом новости о том, что он подписал контракт с «Айнтрахтом» с зарплатой € 250 тыс. в месяц.

24-летний Ауар выступает за «Лион» с 2017 года. Полузащитник является воспитанником французской команды. Его контракт с «Лионом» истекает в конце текущего сезона. По слухам, футболист может перейти в немецкий «Айнтрахт» на правах свободного агента. В текущем сезоне Ауар сыграл 10 матчей, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Самые дорогие трансферы этой зимы в РПЛ. В топе всего два россиянина Самые дорогие трансферы этой зимы в РПЛ. В топе всего два россиянина

Фанаты «Лиона» празднуют «Золотой мяч» Бензема:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023