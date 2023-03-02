Ауар: кто-то узнаёт о том, где я буду играть в следующем сезоне, раньше меня. Великолепно

Полузащитник французского «Лиона» Уссем Ауар высказался о слухах о его переходе в немецкий «Айнтрахт» в летнее трансферное окно.
«Некоторые люди узнают о том, где я буду играть в следующем сезоне, раньше меня… Это великолепно!» — написал Ауар в своих социальных сетях, сопроводив публикацию репостом новости о том, что он подписал контракт с «Айнтрахтом» с зарплатой € 250 тыс. в месяц.
24-летний Ауар выступает за «Лион» с 2017 года. Полузащитник является воспитанником французской команды. Его контракт с «Лионом» истекает в конце текущего сезона. По слухам, футболист может перейти в немецкий «Айнтрахт» на правах свободного агента. В текущем сезоне Ауар сыграл 10 матчей, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.
Фанаты «Лиона» празднуют «Золотой мяч» Бензема:
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