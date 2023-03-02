Фред: Каземиро является важной частью «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред поделился мнением о своём одноклубнике и партнёре по сборной Бразилии Каземиро, который пополнил состав «красных дьяволов» летом 2022 года, перейдя из мадридского «Реала» за сумму около € 70 млн.
«Мне нравится играть с Каземиро. Он выиграл много трофеев в «Реале», у него хороший менталитет и в сборной, он является важной частью нашей команды.
Он большой лидер, он много разговаривает с нами, с каждым игроком, каждый день. Он также пытается работать над своим английским языком. Он хороший парень, все это знают, у него хорошие манеры в раздевалке», — приводит слова Фреда Manchester Evening News.
В текущем сезоне Каземиро принял участие за «Манчестер Юнайтед» в 29 матчах во всех турнирах. На его счету пять голов и пять результативных передач.
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