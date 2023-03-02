Тьяго Мотта может возглавить «ПСЖ». В нём заинтересован лично Аль-Хелаифи

Агент главного тренера итальянской «Болоньо» Тьяго Мотты Дарио Канови заявил, что его клиентом интересовался лично президент французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи, который хотел назначить бразильца на пост наставника парижан.

«К нему обращались прошлым летом и два года назад. Президент Нассер Аль-Хелаифи хотел, чтобы Мотта был на скамейке запасных парижан. Он знает клуб изнутри и снаружи», — сказал Канови в эфире TMW Radio.

Отметим, что 40-летний Мотта провёл больше шести лет в «ПСЖ» в качестве игрока, а также работал в парижском клубе в качестве тренера академии. Ранее сообщалось о том, что нынешний наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье может покинуть клуб. Среди других претендентов на его пост назывались Зинедин Зидан, Томас Тухель и Жозе Моуринью.

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