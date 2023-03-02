Экс-игрок «МЮ» Клеберсон объяснил, почему клубу необходимо подписать форварда Ришарлисона

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Жозе Клеберсон выразил мнение, что клубу необходимо купить бразильского нападающего Ришарлисона, который в данный момент выступает за лондонский «Тоттенхэм».

«Я бы очень хотел увидеть, как Ришарлисон играет за «Манчестер Юнайтед». Он из тех нападающих, которые могут очень помочь клубу. Особенно когда команды прессингуют, он может помочь в низком блоке, оказывать давление на центрального защитника и проникать в штрафную.

Он уже много лет играет в Премьер-лиге и понимает, как действует чемпионат, а ещё он действительно трудолюбивый игрок. По мере того как «Манчестер Юнайтед» становится более структурированной и последовательной командой, выигрывая больше матчей, я думаю, что Ришарлисон — игрок, который может многое сделать для клуба», — приводит слова Клеберсона Manchester Evening News.

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