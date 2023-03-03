Тарасова: фигуристы приносят победы России, а футболисты — нет. За что им столько платят?

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко высказалась по поводу высоких зарплат российских футболистов, заявив, что они не приносят России великие победы, как это делают фигуристы.

«Сложно даже выразить эмоции по поводу зарплат у футболистов. У нас футбол в почёте, но только мы у футбола — нет. Несправедливость — не то слово, чтобы описать такие зарплаты футболистам в России. Российские фигуристы приносят великие победы нашей стране, а футболисты — нет. За что футболистам платят такие деньги?» — приводит слова Тарасовой Sport24.

Ранее российский нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказался по этому же поводу, заявив, что считает зарплаты игроков из России полностью заслуженными.