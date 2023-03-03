«Реал» проиграл три из четырёх последних матчей с «Барселоной»
Поделиться
«Барселона» одержала три победы в последних четырёх личных матчах с «Реалом».
Напомним, 2 марта каталонский клуб обыграл «Реал» в первом полуфинальном матче Кубка Испании со счётом 1:0.
До этого «Барселона» обыграла «Реал» в Суперкубке Испании со счётом 3:1. В октябре 2022 года команда Хави уступила «Реалу» в матче чемпионата Испании со счётом 1:3, а 20 марта прошлого гола каталонцы разгромили «Реал» в Ла Лиги, забив четыре безответных гола.
Ответный полуфинальный матч Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом» пройдёт 5 апреля на «Камп Ноу».
Отметим, «Барселона» является рекордсменом по количеству побед в Кубке Испании. Каталонский клуб выигрывал этот трофей 31 раз.
Хави тепло приветствует футболистов «Барселоны» в раздевалке:
Комментарии
- 3 марта 2023
-
02:02
-
01:58
-
01:44
-
01:31
-
01:27
-
01:23
-
01:18
-
00:55
-
00:42
-
00:24
-
00:23
-
00:12
- 2 марта 2023
-
23:57
-
23:54
-
23:37
-
23:29
-
23:23
-
23:23
-
23:16
-
23:09
-
22:59
-
22:55
-
22:51
-
22:49
-
22:45
-
22:26
-
22:24
-
22:19
-
22:15
-
22:09
-
22:05
-
22:00
-
21:50
-
21:48
-
21:45
Партнерский контент