«Реал» проиграл три из четырёх последних матчей с «Барселоной»

«Барселона» одержала три победы в последних четырёх личных матчах с «Реалом».

Напомним, 2 марта каталонский клуб обыграл «Реал» в первом полуфинальном матче Кубка Испании со счётом 1:0.

До этого «Барселона» обыграла «Реал» в Суперкубке Испании со счётом 3:1. В октябре 2022 года команда Хави уступила «Реалу» в матче чемпионата Испании со счётом 1:3, а 20 марта прошлого гола каталонцы разгромили «Реал» в Ла Лиги, забив четыре безответных гола.

Ответный полуфинальный матч Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом» пройдёт 5 апреля на «Камп Ноу».

Отметим, «Барселона» является рекордсменом по количеству побед в Кубке Испании. Каталонский клуб выигрывал этот трофей 31 раз.

Хави тепло приветствует футболистов «Барселоны» в раздевалке: