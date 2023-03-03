Пьяного Черданцева не пустили в ночной клуб в Ульяновске после игры «Зенита» с «Волгой»

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев не смог попасть в ночной клуб в Ульяновске после матча первого этапа четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России между местной «Волгой» и санкт-петербургским «Зенитом» (0:3).

«Предварительно, конечно, предупредили, что в заведение идут вип-гости. Даже попросили поставить охранника, чтобы не донимали, потому что везде, куда мы приходили, к Черданцеву подходили люди, просили сфотографировать. Нам ответили согласием.

Ну, конечно, он выпивал до этого, но он не был сильно пьяным. Спокойно стоял. Я бы даже сказал, что он выглядел не пьяным, а уставшим. При том, что и охрана, и управляющие знали, кто это, и всё равно не пустили. Как можно прокомментировать эту ситуацию, я не знаю. При том, что пока мы там стояли и разбирались, из заведения просто вываливались пьяные люди. Мы пытались поговорить с управляющим, но нам отказали», — приводит слова своего источника «Комсомольская правда — Ульяновск».