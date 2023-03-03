«Кусок в горло не лезет». Джикия пошутил о реакции на матчи России с Ираном и Ираком

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался на тему мониторинга веса в клубе и в сборной России.

«Говорили, что у меня в «Спартаке» всё окей с данными веса, а в сборной — не совсем? Не знаю, кто сказал, что у меня в «Спартаке» всё окей. Потому что я всегда борюсь и с весом, и с прослойками. Это со мной будет, пока я буду в профессиональном спорте. Но резкий переход был, да. Что с этим делать? Если хочешь быть в сборной, то надо это делать. Если не хочешь — ешь что хочешь.

Изменило меня? Стал ли более внимательно следить? Да, конечно. Я сейчас вот узнал, что у нас буду игры с Ираном и Ираком, и мне кусок в горло не лезет (смеётся)», — сказал Георгий Джикия в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».