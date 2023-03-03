Кайседо, которым интересовались «Арсенал» и «Челси», продлил контракт с «Брайтоном»

«Брайтон энд Хоув Альбион» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с эквадорским полузащитником Мойсесом Кайседо. Новое соглашение действует до 2027 года с возможностью продления клубом ещё на сезон.
«Это фантастическая новость для клуба, наших болельщиков, для меня и, что наиболее важно, для Мойсеса. Это сделает нас сильнее и поможет нам двигаться вперёд к нашим целям», — приводит слова главного тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби пресс-служба клуба.
Сообщалось, что 21-летним Кайседо в зимнее трансферное окно интересовались лондонские «Челси» и «Арсенал», однако клубы не смогли удовлетворить финансовые запросы «Брайтона». Появлялась информация, что клуб планирует выручить за Кайседо сумму, превышающую € 85–100 млн.
Игроки «Челси» выходят на разминку в подавленном состоянии. Видеоролик:
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