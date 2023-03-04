Чемпион мира 2018 года Набиль Фекир порвал «кресты» и пропустит остаток сезона

Полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир успешно перенёс операцию после разрыва крестообразной связки колена, который случился у француза в матче 23-го тура чемпионата Испании с «Эльче» (2:3). Об этом сообщает пресс-служба «Бетиса» на официальном сайте.
«Игрок «Бетиса» Набиль Фекир успешно перенёс операцию после разрыва крестообразной связки левого колена. Операция прошла отлично, а реабилитационный процесс начнётся в скором времени», — сказано в заявлении «Бетиса».
Отмечается, что Фекира оперировал тот же врач, проводивший футболисту подобную операцию на правом колене 7,5 лет назад. Тогда восстановление французского полузащитника заняло семь месяцев.
Видеообзор. «Эльче» — «Бетис». Испанская Примера 2022/2023. 23-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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