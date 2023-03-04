«Факел» – самая миролюбивая команда». Гонгадзе — о матче с «Химками»

Нападающий воронежского «Факела» Георгий Гонгадзе прокомментировал ничейный результат в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (1:1). Гонгадзе забил ответный мяч воронежцев.

«От этой ничьей большой осадок. Мы понимали важность этого матча и хотели победить. К сожалению, одно очко, ребята разочарованы. У нас ещё 12 туров, будем двигаться дальше. Забитый мяч никак не скрасил впечатления от матча. Мы играем, чтобы побеждать и голы важны, когда мы побеждаем, а так всего лишь очко.

К сожалению, «Факел» – самая миролюбивая команда. Мы стараемся, бьёмся, а результаты вот такие: 1:1, 0:0, 2:2, 3:3. Мы никогда не опускаем руки, играем до конца, но так получается», – приводит слова Гонгадзе Metaratings.