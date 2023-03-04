«Наполи» и ряд других клубов интересуются полузащитником «Лиона» Ауаром

Полузащитник французского «Лиона» Уссем Ауар привлёк к себе внимание целого ряда европейских клубов. Об этом сообщает издание Footmercato.

По информации источника, к полузащитнику, чей контракт с «Лионом» истекает в конце текущего сезона, присматриваются итальянские «Наполи» и «Рома», испанский «Бетис» и немецкий «Айнтрахт». Сам Ауар ещё не дал согласия на переход ни в один из клубов. Футболист хочет посмотреть, каких результатов добьётся каждый из претендентов на него по окончании сезона, после чего примет решение о своём будущем. Сейчас Ауар хочет сосредоточится на помощи «Лиону» в завоевании Кубка Франции.

В текущем сезоне 24-летний Ауар сыграл за «Лион» 10 матчей, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.

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