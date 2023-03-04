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И. Федотов: решение назначить пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Уралом» правильное

И. Федотов: решение назначить пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Уралом» правильное
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Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов заявил, что решение главного судьи матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Уралом» (1:1, перерыв) Виталия Мешкова назначить пенальти в ворота красно-белых является правильным.

«Самый главный повтор был из-за ворот. Чётко видно, что игрок «Урала» тянулся к мячу, а Дуарте хватал его двумя руками за горло, таким образом задерживая его. Решение назначить пенальти в ворота «Спартака» правильное, как и показ жёлтой карточки – за лишение явной возможности забить гол с попыткой сыграть в мяч», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Назначенный в ворота «Спартака» пенальти реализовал нападающий «Урала» Рай Влут.

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