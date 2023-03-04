Глава судейского комитета РФС оценил скандальный эпизод с незасчитанным голом «Спартака»

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев оценил скандальный эпизод с незасчитанным голом «Спартака» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:2).

«У нас есть процедура, по которой мы определяем ошибку. Если свисток был дан до, а он, судя по всему, был дан, то это нарушение рекомендаций как минимум. Момент эксперты ЭСК разберут. Рекомендации есть: свисток совершается после завершения атаки, чтобы VAR мог вмешаться.

Как человек, который работал 200 матчей в РПЛ, может так ошибаться? Это же не зависит от того, 99 матчей или 200. Такие ситуации случаются не первый раз, к сожалению. Такое бывает. Я не думаю, что Виталий хотел себе юбилей испортить», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.