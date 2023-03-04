У «Зенита» нет контракта с фирмой Joma. Форму клубу предоставил технический партнёр

У «Зенита» нет контракта с фирмой Joma, новые футболки клубу предоставил технический партнёр клуба Wildberries. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, вчера, 3 марта, санкт-петербургский клуб представил новую форму от бренда Joma на оставшуюся часть сезона. После этого объявления украинский клуб «Карпаты» отказался от сотрудничества с фирмой. В своей новой форме сине-бело-голубые уже успели выступить в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород».

В матче 18-го тура «Зенит» одержал разгромную победу над «Пари НН» со счётом 3:0. В команде Сергея Семака дублем отметился Малком, а также один гол забил Александр Ерохин. Благодаря победе команда набрала 45 очков и оторвалась от идущего вторым «Спартака» на восемь очков.