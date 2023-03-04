Бушманов: непонятно, почему отменили третий гол «Спартака». Была явная ошибка судьи

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал итоги матча красно-белых с «Уралом» (2:2) в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Московский «Спартак» играл неплохо, учитывая, что погода внесла коррективы. Поле было тяжёлое. Мокрый снег. И соперник очень непростой. «Урал» находится в хорошей форме. Он давно не проигрывает ни в чемпионате, ни в Кубке. Поэтому, с учётом этих факторов, «Спартак» играл неплохо и заслуживал победы. Непонятно, почему отменили третий гол. Там была ошибка судьи, который свистнул раньше времени. Поэтому гол пришлось отменить. Но там не было никаких нарушений. В концовке «Спартак» давил очень серьёзно. Мог забить ещё, но не получилось.
Стоило ожидать, что матч будет тяжелейшим для обеих команд. Бросилось в глаза отсутствие Джикии. Плюс Чернов получил травму в начале матча. То есть из игры выпали два центральных защитника, и это, безусловно, повлияло на результат.
Помешает ли эта осечка участвовать в чемпионской гонке? Пока рано говорить. Состоялась только первая игра. Да, потеряны очки, которые «Спартак» рассчитывал набрать. Но я думаю, что «Зенит» тоже будет терять очки», — приводит слова Бушманова «Евро-Футбол.Ру».
- 4 марта 2023
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