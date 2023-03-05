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«Мне не нужны судейские отчёты». Анчелотти подколол «Барселону» на пресс-конференции

«Мне не нужны судейские отчёты». Анчелотти подколол «Барселону» на пресс-конференции
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У главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти спросили, нуждается ли от в судейских отчётах по типу тех, что «Барселона» заказывала у бывшего руководителя судейского департамента Испании Энрикеса Негрейры. Именно так сине-гранатовые объяснили тот факт, что Негрейра получал от клуба деньги во время профессиональной деятельности.

«Отчёты от судей? Нет, мне они не нужны. В этом плане мне не нужна помощь», — приводит слова Анчелотти AS.

Ранее стало известно, что УЕФА запросил информацию об этом деле. Если будет доказано, что «денежными пожертвованиями» «Барселона» пыталась воздействовать на судей, то её могут подвергнуть санкциям на международном уровне. Однако в Испании клуб не смогут наказать из-за срока давности дела.

Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Атлетико М». Испанская Примера 2022/2023. 23-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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