Подписание полузащитника «Барселоны» — приоритет для «Интера»
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«Интер» определился с главной трансферной целью на межсезонье. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport. По сведениям источника, этим футболистом является полузащитник «Барселоны» Франк Кессье.
26-летний Кессье перешёл в «Барселону» на правах свободного агента летом 2022 года. В 29 матчах ивуарийский полузащитник провёл на поле 1277 минут, забив два гола и отдав три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.
Кессье выступал в Италии с 2015 по 2022 год, представляя «Аталанту» и «Милан». С «россонери» полузащитник стал чемпионом страны в прошлом сезоне.
Видеообзор. «Альмерия» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 23-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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