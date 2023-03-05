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Павел Мелёшин: уверен, у «Спартака» ещё остаются шансы на чемпионство в РПЛ

Павел Мелёшин: уверен, у «Спартака» ещё остаются шансы на чемпионство в РПЛ
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Форвард московского «Спартака» Павел Мелёшин оценил шансы своей команды на чемпионский титул РПЛ в нынешнем сезоне. В 18-м туре красно-белые сыграли вничью с «Уралом» (2:2), а лидер чемпионата — «Зенит» — уверенно обыграл «Пари Нижний Новгород» (3:0) и увеличил отрыв от конкурента до восьми баллов.

«Матч с «Уралом» получился хорошим, играли две равные команды. У нас что-то не получилось: где-то при выходе из обороны, где-то с реализацией своих моментов, поэтому и сыграли вничью. Будем стараться решать вопрос с реализацией. Уверен, что шансы на чемпионство в РПЛ у «Спартака» ещё остаются. Играть ещё очень долго, поэтому шансы есть.

Судейство вчера? Не хочу это обсуждать. Я футболист, и моя работа заключается в том, чтобы играть в футбол. У меня была одна мысль и задача по ходу матча — победить. Нам не удалось этого сделать, поэтому это наша проблема», — сказал Мелёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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