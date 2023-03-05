«Барселона» — «Валенсия»: Рафинья открыл счёт на 15-й минуте встречи

Сегодня, 5 марта, проходит матч 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» принимает «Валенсию». Встреча проходит на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток главного арбитра Хавьера Альберола Рохаса прозвучал в 18:15 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 15-й минуте «Барселона» воспользовалась ошибкой голкипера «летучих мышей» Георгия Мамардашвили. Серхио Бускетс отдал передачу на Рафинью, который головой отправил мяч в сетку ворот — 1:0.

Гол Рафиньи

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«Валенсия» продолжает находиться в самом низу Ла Лиги, занимая 19-е место в зоне вылета с 23 очками. Поражение сине-гранатовых в прошлом туре в матче с «Альмерией» (0:1) не изменило их турнирного положения. Подопечные Хави продолжают возглавлять турнирную таблицу испанского чемпионата, имея в активе 59 очков и на семь очков опережая мадридский «Реал».