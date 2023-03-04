«Барселона» — «Валенсия». Хави держит «Реал» на расстоянии

Каталонцы нацелены на чемпионство в этом сезоне и не собираются расслабляться.

5 марта 2023 года состоится матч Примеры «Барселона» — «Валенсия». Начало игры — в 18:15 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество хозяевам: поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 1.50. Шансы «летучих мышей» оценены в 6.50. Заключить пари на ничью предлагается за 4.40.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Барселона» — «Валенсия» 5 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Барселона» — «Валенсия» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.00. Ставки на то, что «Барселона» выиграет со счётом 2:0, принимаются за 7.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Валенсия» (05.03.2023)

5 марта в Ла Лиге нас ожидают четыре матча, включая встречу между «Барселоной» и «Валенсией». Игра пройдёт на «Камп Ноу», и хозяева начинают выходные на первом месте в таблице с 59 очками, в то время как гости находятся на 18-м месте с 23 очками.

«Барселона» выйдет на матч, обыграв в четверг вечером в полуфинале мадридский «Реал» со счётом 1:0. Единственный гол в игре был забит на 26-й минуте, и «Барселона» сдерживала «Реал» до конца матча, чтобы выйти вперёд в ответной встрече дома.

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Это была важная победа для «Барселоны», которая проиграла в двух последних матчах. Это было поражение в игре с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы, которое вывело «Барселону» из турнира, и поражение во встрече с «Альмерией» в Ла Лиге в прошлые выходные.

Барселона одержала две победы в пяти последних матчах, обыграв дома «Кадис» (2:0) в чемпионате и «Реал» на выезде в Кубке. Каталонцы имеют хороший послужной список — 25 встреч без поражений в последних 30 домашних играх во всех соревнованиях.

В последних 11 подряд домашних матчах Ла Лиги «Барселона» не проигрывала и выиграла в 9 из последних 10 встреч лиги на своём поле. Каталонцы сохранили ворота сухими в 10 из 11 последних домашних игр Примеры.

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«Валенсия» приедет на «Камп Ноу» после домашней победы в матче с «Реалом Сосьедад» со счётом 1:0 в Ла Лиге в минувшие выходные. Единственный гол в игре был забит незадолго до перерыва, и «Валенсия» не позволила гостям забить во втором тайме, взяв максимум очков.

Тенденции показывают, что «Валенсия» одержала только одну победу из восьми последних матчей во всех соревнованиях. Она проиграла в шести из семи последних встреч, причём пять из них пришлись на Примеру.

«Валенсия» выиграла только в одно из своих последних девяти матчей в Ла Лиге и проиграла в семи из этих девяти встреч. «Летучие мыши» испытывают трудности с забиванием голов на выезде, и в каждом из последних четырёх матчей в гостях в Примере им не удалось забить ни одного гола.

«Барселона» обойдётся без отстранённого полузащитника Гави. Роберт Левандовски, Педри и Усман Дембеле травмированы.

В составе «Валенсии» отсутствуют Габриэл Паулиста, Маркос де Соуза, Хосе Гайя, Эдинсон Кавани и Хауме Доменек, которые травмированы. Нико Гонсалес под вопросом из-за травмы стопы.

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После победы в Мадриде со счётом 1:0 в четверг вечером к «Барселоне» вернулась уверенность в своих силах. Она знает, что титул уже завоеван, и ей не составит труда обыграть «Валенсию» дома.

«Барселона» надёжно оборонялась в домашних матчах чемпионата, в то время как «Валенсия» с трудом забивает на выезде, поэтому каталонцы должны сохранить ворота сухими.

Поставить на сухую победу «Барселоны» в букмекерской конторе «Фонбет» можно с коэффициентом 2.35. Там же всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей. Потратить его можно для ставок на любые события.

Ставка: сухая победа «Барселоны» за 2.35.

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