Депутат КПРФ: Fan ID могли придумать только придурковатые менеджеры. Позорище

Депутат КПРФ, автор законопроекта об отмене паспорта болельщика (Fan ID) Сергей Обухов отреагировал на информацию о том, что другой депутат, Виталий Милонов, готовит аналогичный законопроект.

«Я автор законопроекта об отмене Fan ID. Если Милонов хочет внести законопроект от своей партии — welcome. Не первый раз такое происходит, когда законопроект оппозиции игнорируется и переносится на партию власти. Такое происходит, когда она признаёт правоту, но боится об этом сказать честно и прямо.

Пока это просто пиар господина Милонова. Верю, что по данному вопросу произойдут положительные подвижки, потому что сейчас полный тупик. Очевидно, что это позорище, когда любители футбола не могут посмотреть, а бюджетников без особого интереса к футболу загоняют, как на выборы. Более абсурдную ситуацию уже трудно придумать. Какой-то выход будут искать из этого положения.

Мы со своей стороны всех приглашали, предлагали круглый стол — его отменяли. Всё это чудовищно. В условиях, когда общество и так страдает от нервных перегрузов, ещё и дополнительная история с Fan ID. Только придурковатые менеджеры спорта могли это придумать», — сказал Обухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

С недавнего времени паспорт болельщика требуется для посещения всех матчей РПЛ.