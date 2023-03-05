«Трудно доигрывать матч в меньшинстве». Рафинья — о победе «Барселоны» над «Валенсией»

Вингер «Барселоны» Рафинья, автор победного гола над «Валенсией» в рамках 24-го тура Ла Лиги (1:0), прокомментировал непростой ход матча, а также высказался об удалении своего одноклубника Рональда Араухо по ходу встречи.

«Сложный матч. Главное, что мы продолжаем прибавлять и мы заработали ещё три очка. Было трудно доигрывать матч в меньшинстве. Но мы сделали то, что нужно, опустили линию обороны и одержали победу.

Удаление Араухо? Вполне логичное, учитывая, что он фолил, будучи последним защитником перед игроком соперника, который выходит один на один против тер Штегена. Для меня это отрицательный момент, но бывают подобные ситуации, когда мы должны делать всё возможное ради блага команды.

Незабитый пенальти Торреса? Перед игрой мы уже говорили о том, кто будет исполнять пенальти. Я понимаю, что хотел пробить Ансу Фати, это нормально. Он просит об этом, но иногда товарищ по команде даёт тебе такую возможность, а иногда нет. Это происходит во многих командах», — приводит слова Рафиньи Marca.

Гол Рафиньи в ворота «Валенсии»

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