Тен Хаг: не могу винить фанатов «МЮ» за их ранний уход с «Энфилда», мне стыдно перед ними

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о поражении своей команды от «Ливерпуля» (0:7) в рамках 26-го тура Премьер-лиги, а также извинился перед болельщиками, которые приехали на стадион «Энфилд» поддержать «красных дьяволов».
«Это было действительно плохое выступление, худшее в этом году. Мы должны были держать свою голову высоко, но этого не сделали. Мы должны были проявить дисциплину, но и этого не сделали, вследствие чего начали пропускать голы.
Нашим болельщикам на «Энфилде» было действительно тяжело на это смотреть, и мы должны поблагодарить их. Я не могу винить их за ранний уход со стадиона «Энфилд», потому что это было действительно плохое выступление, мне самому сегодня стыдно перед болельщиками», — приводит слова тен Хага издание BBC.
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