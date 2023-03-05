Роман Широков отреагировал на информацию о том, что он может стать директором «Сатурна»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков прокомментировал информацию о том, что он может стать спортивным директором раменского «Сатурна», выступающего во Второй лиге.

«Много что пишут наши СМИ, не надо всему верить», — приводит слова Широкова «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сообщалось о том, что Роман Широков может стать директором «Сатурна» в ближайшее время. Команда из Раменского выступает во Второй лиге. «Сатурн» начнёт второй этап сезона-2022/2023 с девятого места в турнирной таблице подгруппы «3А».

Широков является воспитанником и бывшим игроком московского ЦСКА. Футболист также выступал за «Зенит», «Краснодар» и «Спартак». После завершения карьеры он работал спортивным директором в «Химках» и «Динамо».