Роман Широков отреагировал на информацию о том, что он может стать директором «Сатурна»
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Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков прокомментировал информацию о том, что он может стать спортивным директором раменского «Сатурна», выступающего во Второй лиге.
«Много что пишут наши СМИ, не надо всему верить», — приводит слова Широкова «Евро-Футбол.Ру».
Ранее сообщалось о том, что Роман Широков может стать директором «Сатурна» в ближайшее время. Команда из Раменского выступает во Второй лиге. «Сатурн» начнёт второй этап сезона-2022/2023 с девятого места в турнирной таблице подгруппы «3А».
Широков является воспитанником и бывшим игроком московского ЦСКА. Футболист также выступал за «Зенит», «Краснодар» и «Спартак». После завершения карьеры он работал спортивным директором в «Химках» и «Динамо».
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