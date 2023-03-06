Форвард «Ювентуса» Мойзе Кин был удалён через минуту после выхода на замену

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин, который вышел на замену в матче 25-го тура чемпионата Италии с «Ромой», получил красную карточку через несколько секунд после появления на поле. На 89-й минуте он заменил Хуана Куадрадо, но уже на 90-й за грубую игру арбитр Фабио Мареска показал ему красную карточку.

В итоге матч завершился минимальной победой римлян.

Подопечные Жозе Моуринью набрали 47 очков и поднялись на четвёртую позицию в турнирной таблице Серии А. Туринцы, которые были лишены 15 очков за участие бывшего руководства в финансовых махинациях, по-прежнему имеют 35 очков. «Старая синьора» занимает восьмое место.

В следующем туре подопечные Массимилиано Аллегри 12 марта сыграют с «Сампдорией». Матч состоится в Турине.

Новость по теме Ди Мария намерен остаться в «Ювентусе» и сыграть на Кубке Америки — 2024

Фанаты «Эвертона» веселят Мойзе Кина