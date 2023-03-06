Йович: в «Реале» было сложно приспособиться к лучшему клубу мира, сказывалось давление

Сербский нападающий итальянской «Фиорентины» Лука Йович рассказал о своём неудачном опыте игры за мадридский «Реал», заявив, что на него оказывалось несправедливое давление.
«Я покинул «Айнтрахт» слишком рано, и когда я пришёл в «Реал», всё внимание было приковано ко мне. Очень сложно приспособиться к лучшему клубу мира. Из-за травм и коронавируса на меня оказывалось несправедливое давление. Это было довольно печальным опытом.
В «Фиорентине» же я могу развиваться, у нас есть всё, чтобы побеждать и выиграть Лигу конференций в текущем сезоне», — приводит слова Йовича La Repubblica.
Йович перешёл в «Реал» из «Айнтрахта» в 2019 году за € 63 млн. За мадридцев нападающий сыграл 51 матч, в которых забил три гола и сделал пять голевых передач. Летом 2022 года Йович покинул испанскую команду на правах свободного агента.
«Бетис» — «Реал Мадрид». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 24-й тур
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