Григорян: Мешкову помешало невероятное давление в этой простой ситуации с голом «Спартака»

Российский тренер Александр Григорян высказался о ситуации с незасчитанным третьим голом московского «Спартака» в ворота «Урала» (3:2) в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги.

«У Мешкова была суперпростая задача. Думаю, какое-то невероятное давление не позволило ему принять правильное решение в этой абсолютно простой ситуации», — сказал Григорян в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Эпизод произошёл на 86-й минуте при счете 2:2. Виталий Мешков, который работал главным арбитром этого матча, дал свисток до момента, как «Спартак» забил свой мяч. По правилам арбитры VAR не имели права указать на возможную ошибку, потому что мяч был забит после свистка. Потеря очков позволила «Зениту» оторваться от «Спартака» на восемь очков за 12 туров до окончания чемпионата.