В Кот-д'Ивуаре футболист потерял сознание во время игры и умер по дороге в больницу

Крайний защитник ивуарийского клуба «Расинг Абиджан» Силла Мустафа во время матча местной Лиги 1 почувствовал себя плохо. По дороге в больницу игрок скончался.

«Президент Федерации футбола Кот-д'Ивуара и исполнительный комитет с сожалением вынуждены сообщить о смерти игрока Силлы Мустафы, левого защитника клуба «Расинг Абиджан». Во время матча 20-го тура Лиги 1 с командой «Сол» игрок упал на газон. Его пытались доставить в больницу, но по дороге туда 21-летний футболист скончался.

Федерация выражает глубочайшие соболезнования семье погибшего, футбольному клубу «Расинг», а также всем членам ивуарийской футбольной семьи», — гласит заявление пресс-службы Ивуарийской федерации футбола.

Силла выступал за «Расинг» с сентября минувшего года. В 2020 году команда из Абиджана стала чемпионом Кот-д'Ивуара.