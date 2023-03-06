В Кот-д'Ивуаре футболист потерял сознание во время игры и умер по дороге в больницу

Крайний защитник ивуарийского клуба «Расинг Абиджан» Силла Мустафа во время матча местной Лиги 1 почувствовал себя плохо. По дороге в больницу игрок скончался.
«Президент Федерации футбола Кот-д'Ивуара и исполнительный комитет с сожалением вынуждены сообщить о смерти игрока Силлы Мустафы, левого защитника клуба «Расинг Абиджан». Во время матча 20-го тура Лиги 1 с командой «Сол» игрок упал на газон. Его пытались доставить в больницу, но по дороге туда 21-летний футболист скончался.
Федерация выражает глубочайшие соболезнования семье погибшего, футбольному клубу «Расинг», а также всем членам ивуарийской футбольной семьи», — гласит заявление пресс-службы Ивуарийской федерации футбола.
Силла выступал за «Расинг» с сентября минувшего года. В 2020 году команда из Абиджана стала чемпионом Кот-д'Ивуара.
- 6 марта 2023
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