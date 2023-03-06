Ловчев: ситуация со сборной сейчас такая, что только и остаётся, что смотреть кандидатов

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о расширенном составе национальной команды России на мартовский сбор.

«Проблема комплектования сейчас в том, что никто не знает, когда сборную России вернут к международным турнирам и, соответственно, какую перспективу иметь в виду тренеру.

В который раз вызываются представители практически всех клубов РПЛ — те, кто более-менее проявляет себя. Чуть что-то стал футболист представлять из себя — вызвали. Но игроков классных, которые бы в своих клубах отвечали за результат, мало. Ситуация сейчас такая, что только и остаётся, что смотреть на кандидатов. Вопрос в том, что просмотр просмотром, а результат, когда он отрицательный, когда сборная не обыгрывает Таджикистан и Узбекистан, приводит к большому разочарованию», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.